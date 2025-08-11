Новости
Артиллерия ВСУ уничтожила российские пушки и склад из БК. Фото: «Азов»

Артиллерия ВСУ уничтожила российские пушки и склад из БК (ВИДЕО)

Артилерія Збройних сил України продовжує завдавати болючих ударів російським загарбникам.

Зокрема, бійці 44-ї окремої бригади імені гетьмана Данила Апостола на Запорізькому напрямку влучно відпрацювали по окупантах. Було знищено російську гармату 2А65 «Мста-Б», гармату Д-20, знищено злітно-посадковий майданчик для дронів та польовий склад боєприпасів. Крім того, пошкоджено ще одну «Мсту-Б». Про це 44 ОАБр 11 серпня повідомила у Facebook.

Кожен влучний постріл наших гармашів — це мінус ворожа гармата і плюс врятовані життя українців, — заявили військові.

Артилеристи додали, що спільна робота підрозділів, влучність та рішучість бійців є запорукою того, що російське озброєння все ж перетворюється на суцільне згарище.

Нагадаємо, на Торецькому напрямку бійці 28-ї ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу знищили дві групи пілотів російських дронів, а також три гармати, склад боєприпасів та кілька груп мотоциклістів.

