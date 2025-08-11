Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських загарбників, скріншот відео
На Торецькому напрямку захисники України знищили дві групи пілотів російських дронів.
Відповідне відео сьогодні, 11 серпня, опубліковане у Telegram-каналі 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.
Боротьба між пілотами на Торецькому напрямку жорстка і безкомпромісна. І ось яскравий тому приклад, — вказано в описі відео.
Зазначається, що ворожі «мавісти» знищені військовими підрозділу «Kurt&Company», російські «фпвшники» — силами ББпС «Спалах».
Також на відео показано знищення трьох гармат, складу боєприпасів та кількох груп «байкерів».
Воістину гарна й важлива робота, адже російські «літуни» і гармати — найбільша загроза для воїнів та мирних українців у прифронтових містах, — наголошують у бригаді.
