Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

ЗСУ знищили дві групи російських дронщиків на Торецькому напрямку (ВІДЕО)

11 сер 2025, 14:37
999

На Торецькому напрямку захисники України знищили дві групи пілотів російських дронів.

Відповідне відео сьогодні, 11 серпня, опубліковане у Telegram-каналі 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

Боротьба між пілотами на Торецькому напрямку жорстка і безкомпромісна. І ось яскравий тому приклад, — вказано в описі відео.

Зазначається, що ворожі «мавісти» знищені військовими підрозділу «Kurt&Company», російські «фпвшники» — силами ББпС «Спалах».

Також на відео показано знищення трьох гармат, складу боєприпасів та кількох груп «байкерів».

Воістину гарна й важлива робота, адже російські «літуни» і гармати — найбільша загроза для воїнів та мирних українців у прифронтових містах, — наголошують у бригаді.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів