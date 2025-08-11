Знищення російських загарбників, скріншот відео

Ракурс

На Торецькому напрямку захисники України знищили дві групи пілотів російських дронів.

Відповідне відео сьогодні, 11 серпня, опубліковане у Telegram-каналі 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

Боротьба між пілотами на Торецькому напрямку жорстка і безкомпромісна. І ось яскравий тому приклад, — вказано в описі відео.

Зазначається, що ворожі «мавісти» знищені військовими підрозділу «Kurt&Company», російські «фпвшники» — силами ББпС «Спалах».

Також на відео показано знищення трьох гармат, складу боєприпасів та кількох груп «байкерів».