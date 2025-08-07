Український FPV-дрон знищив бетонний міст у Бєлгородській області рф. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208355-ukrayinskyy-fpv-dron-znyschyv-betonnyy-mist-u-bielgorodskiy-oblasti-rf-video.html

Ракурс

Один український FPV-дрон знищив бетонний міст в Бєлгородській області росії.

Підірвали ворожий об'єкт воїни 3-ї окремої важкої механізованої бригади, відомої як «Залізна бригада». Це була перша подібна операція для цього підрозділу, спрямована на знищення подібної ворожої інфраструктури такого БпЛА. Про це повідомляється на сторінці бригади в Telegram.

Зазначається, що тривали час російська армія перекидала через цей міст техніку та особовий склад. Однак загарбники, побоюючись прориву підрозділів Сил оборони, замінували міст протитанковими мінами, які згодом виявила українська розвідка. Ударний FPV-дрон з вибуховою бойовою частиною фактично спрацював як детонатор і потужний вибух повністю знищив об'єкт.

Нагадаємо, бійці підрозділу Raven Group у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МОУ під час рейду біля узбережжя Криму 11 вересня 2024 року вперше застосували FPV-дрони з човнів у відкритому морі. Тоді ГУРівці змогли придушити вогневі засоби противника на газовидобувній платформі «Петро Годованець» у Чорному Морі.