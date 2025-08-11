Новости
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

ВСУ уничтожили две группы российских дронщиков на Торецком направлении (ВИДЕО)

11 авг 2025, 14:37
999

На Торецькому напрямку захисники України знищили дві групи пілотів російських дронів.

Відповідне відео сьогодні, 11 серпня, опубліковане у Telegram-каналі 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

Боротьба між пілотами на Торецькому напрямку жорстка і безкомпромісна. І ось яскравий тому приклад, — вказано в описі відео.

Зазначається, що ворожі «мавісти» знищені військовими підрозділу «Kurt&Company», російські «фпвшники» — силами ББпС «Спалах».

Також на відео показано знищення трьох гармат, складу боєприпасів та кількох груп «байкерів».

Воістину гарна й важлива робота, адже російські «літуни» і гармати — найбільша загроза для воїнів та мирних українців у прифронтових містах, — наголошують у бригаді.

Источник: Ракурс


