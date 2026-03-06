Читайте также
Сили оборони України 5 березня та в ніч на сьогодні, 6 березня, завдали серії уражень по військових об'єктах ворога.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
В результаті уражено елементи протиповітряної оборони противника:
- зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» у районі Якимівки (тимчасово окуповано територія Запорізької області);
- зенітний ракетний комплекс «Тор» у районі Волновахи (тимчасово окупована Донеччина);
- пускову установку ЗРК С-300 у районі Стрілкового (ТОТ Херсонщини).
Крім того, підрозділи Сил оборони завдали ураження:
- по району зосередження оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер» 12-ї окремої ракетної бригади у районі Курортного (тимчасово окупований Крим);
- по полігону «Восточный» у районі Новопетрівки (ТОТ Запорізької області);
- по зосередженню живої сили противника поблизу Колотилівки (Бєлгородська область РФ).
Втрати ворога уточнюються, — зазначили у Генштабі.
Також завдано ударів по:
- складу зберігання боєприпасів у районі Новоолексіївки (ТОТ Херсонської області);
- посту технічного спостереження на самопідіймальній буровій установці «Сиваш» в акваторії Чорного моря. Під час проведення заходів додатково знищено вертоліт Ка-27.
Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.
Системне ураження засобів протиповітряної оборони, ракетних комплексів, складів боєприпасів та районів зосередження сил противника суттєво знижує його спроможності щодо ведення бойових дій та прикриття своїх військ, — наголошують у Генштабі.
