Сили оборони України 5 березня та в ніч на сьогодні, 6 березня, завдали серії уражень по військових об'єктах ворога.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

В результаті уражено елементи протиповітряної оборони противника:

зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» у районі Якимівки (тимчасово окуповано територія Запорізької області);

зенітний ракетний комплекс «Тор» у районі Волновахи (тимчасово окупована Донеччина);

пускову установку ЗРК С-300 у районі Стрілкового (ТОТ Херсонщини).

Крім того, підрозділи Сил оборони завдали ураження:

по району зосередження оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер» 12-ї окремої ракетної бригади у районі Курортного (тимчасово окупований Крим);

по полігону «Восточный» у районі Новопетрівки (ТОТ Запорізької області);

по зосередженню живої сили противника поблизу Колотилівки (Бєлгородська область РФ).

Втрати ворога уточнюються, — зазначили у Генштабі.

Також завдано ударів по:

складу зберігання боєприпасів у районі Новоолексіївки (ТОТ Херсонської області);

посту технічного спостереження на самопідіймальній буровій установці «Сиваш» в акваторії Чорного моря. Під час проведення заходів додатково знищено вертоліт Ка-27.

Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.