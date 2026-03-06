Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российские мины обезвредили в Харьковской области, фото: ГСЧС

В Харьковской области обезвредили мины, которые российский беспилотник сбросил на частный сектор (ФОТО)

6 мар 2026, 22:35
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 березня, атакували безпілотниками Богодухівську громаду на Харківщині.

Один із дронів вибухнув поблизу приватного сектору та скинув дві протитанкові міни ПТМ-3, оснащені магнітним детонатором, повідомляє прес-служба ДСНС.

Сапери оперативно евакуювали мешканців із небезпечної зони та знищили вибухонебезпечні предмети на місці. Для обстеження території було використано наземний роботизований комплекс, а всі роботи фахівці проводили у спеціальному захисному костюмі типу «EOD-9».

У ДСНС зазначають, що міни ПТМ-3 надзвичайно небезпечні: вони можуть спрацьовувати без прямого контакту — через зміну магнітного поля. Також вони мають самоліквідатор, тому переміщати їх категорично заборонено.

Якщо ви помітили підозрілий предмет — не наближайтеся, не чіпайте, телефонуйте 101! — наголошують у відомстві.

Російські міни знешкодили на Харківщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров