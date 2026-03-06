В Харьковской области обезвредили мины, которые российский беспилотник сбросил на частный сектор (ФОТО)https://racurs.ua/n212481-v-harkovskoy-oblasti-obezvredili-miny-kotorye-rossiyskiy-bespilotnik-sbrosil-na-chastnyy-sektor.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 березня, атакували безпілотниками Богодухівську громаду на Харківщині.
Один із дронів вибухнув поблизу приватного сектору та скинув дві протитанкові міни ПТМ-3, оснащені магнітним детонатором, повідомляє прес-служба ДСНС.
Сапери оперативно евакуювали мешканців із небезпечної зони та знищили вибухонебезпечні предмети на місці. Для обстеження території було використано наземний роботизований комплекс, а всі роботи фахівці проводили у спеціальному захисному костюмі типу «EOD-9».
У ДСНС зазначають, що міни ПТМ-3 надзвичайно небезпечні: вони можуть спрацьовувати без прямого контакту — через зміну магнітного поля. Також вони мають самоліквідатор, тому переміщати їх категорично заборонено.
Якщо ви помітили підозрілий предмет — не наближайтеся, не чіпайте, телефонуйте 101! — наголошують у відомстві.