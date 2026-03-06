ВСУ поразили склад боеприпасов на ВОТ Донетчины, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n212480-sily-oborony-porazili-sklad-boepripasov-rashistov-v-noch-na-5-marta-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України в ніч на 5 березня уразили низку важливих об'єктів російських загарбників.

Про це сьогодні, 6 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

уражено склад боєприпасів у районі Бердянського (тимчасово окупована територія Донецької області);

уражено місце розвантаження боєприпасів у Гвардійському у тимчасово окупованому Криму;

завдано ураження об'єктам матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ — складам матеріально-технічних засобів у Бердянську та Шевченківському на ТОТ Запоріжжя) та Приазовському на ТОТ Донеччини, а також складу пально-мастильних матеріалів у районі Маріуполя;

уражено об'єкти управління та військової інфраструктури противника — командно-спостережний пункт у районі Гуляйполя Запорізької області, пункт управління БпЛА противника у Муромі (Бєлгородська область РФ), вежу зв’язку у Приморську (ТОТ Запоріжжя).