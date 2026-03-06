Новини
ЗСУ вразили склад боєприпасів на ТОТ Донеччини, фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили склад боєприпасів рашистів в ніч на 5 березня — Генштаб

6 бер 2026, 22:09
Сили оборони України в ніч на 5 березня уразили низку важливих об'єктів російських загарбників.

Про це сьогодні, 6 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

  • уражено склад боєприпасів у районі Бердянського (тимчасово окупована територія Донецької області);
  • уражено місце розвантаження боєприпасів у Гвардійському у тимчасово окупованому Криму;
  • завдано ураження об'єктам матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ — складам матеріально-технічних засобів у Бердянську та Шевченківському на ТОТ Запоріжжя) та Приазовському на ТОТ Донеччини, а також складу пально-мастильних матеріалів у районі Маріуполя;
  • уражено об'єкти управління та військової інфраструктури противника — командно-спостережний пункт у районі Гуляйполя Запорізької області, пункт управління БпЛА противника у Муромі (Бєлгородська область РФ), вежу зв’язку у Приморську (ТОТ Запоріжжя).

Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються, — додали у Генштабі.

Джерело: Ракурс


