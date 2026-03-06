Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Дрони знищили техніку та позиції рашистів у Брянській області (ВІДЕО)

6 бер 2026, 20:38
999

Українські дрони підрозділу безпілотних систем «Химера» 105-го прикордонного загону, який захищає Чернігівщину, відпрацювали по ворожих цілях у Брянській області РФ.

Відповідне відео сьогодні, 6 березня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На відео показані моменти завдання ударів по техніці та позиціях російських загарбників, зняті камерами FPV-дронів.

У відео — лише маленька частина великої роботи зі знищення військового потенціалу ворога на його власній території, — наголошують у ДПСУ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів