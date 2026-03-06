Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n212477-drony-znyschyly-tehniku-ta-pozyciyi-rashystiv-u-bryanskiy-oblasti-video.html

Ракурс

Українські дрони підрозділу безпілотних систем «Химера» 105-го прикордонного загону, який захищає Чернігівщину, відпрацювали по ворожих цілях у Брянській області РФ.

Відповідне відео сьогодні, 6 березня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На відео показані моменти завдання ударів по техніці та позиціях російських загарбників, зняті камерами FPV-дронів.