Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Українські дрони підрозділу безпілотних систем «Химера» 105-го прикордонного загону, який захищає Чернігівщину, відпрацювали по ворожих цілях у Брянській області РФ.
Відповідне відео сьогодні, 6 березня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
На відео показані моменти завдання ударів по техніці та позиціях російських загарбників, зняті камерами FPV-дронів.
У відео — лише маленька частина великої роботи зі знищення військового потенціалу ворога на його власній території, — наголошують у ДПСУ.