Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Дроны уничтожили технику и позиции рашистов в Брянской области (ВИДЕО)

6 мар 2026, 20:38
999

Українські дрони підрозділу безпілотних систем «Химера» 105-го прикордонного загону, який захищає Чернігівщину, відпрацювали по ворожих цілях у Брянській області РФ.

Відповідне відео сьогодні, 6 березня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На відео показані моменти завдання ударів по техніці та позиціях російських загарбників, зняті камерами FPV-дронів.

У відео — лише маленька частина великої роботи зі знищення військового потенціалу ворога на його власній території, — наголошують у ДПСУ.

Источник: Ракурс


