Ракурс

Українські дрони підрозділу безпілотних систем «Химера» 105-го прикордонного загону, який захищає Чернігівщину, відпрацювали по ворожих цілях у Брянській області РФ.

Відповідне відео сьогодні, 6 березня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На відео показані моменти завдання ударів по техніці та позиціях російських загарбників, зняті камерами FPV-дронів.