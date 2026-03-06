Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n212475-rashisty-gotovyat-nastuplenie-na-vesnu-zelenskiy.html

Ракурс

Рашисти навесні готуються наступати на Донеччині.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський, який сьогодні, 6 березня, відвідав Донеччину.

Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, інші наші міста. Росіяни не відмовляються від війни й тут, на Донеччині, на весну готують наступ, — наголосив Зеленський.

Важливо, щоб наші позиції були сильними. Важливо, щоб забезпечення бригад було достатнім. Хлопці тримаються достойно. І саме так буде триматись і надалі наша країна, наша дипломатія, наш народ, — додав він.

Зеленський наголосив, що «зло треба зупиняти»: