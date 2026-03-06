Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российской системы ПВО, скриншот видео

СБС уничтожили российский комплекс С-300В на Запорожье (ВИДЕО)

6 мар 2026, 16:19
999

Сили безпілотних систем ЗСУ минулої доби знищили зенітний ракетний комплекс С-300В російських загарбників у Запорізькій області.

Відповідне відео сьогодні, 6 березня, опубліковане на Фейсбук-сторінці СБС.

Водночас оператори 1-го окремого центру СБС під час розвідувальної місії виявили позицію засобів ППО противника. У результаті удару знищено зенітний ракетний комплекс «Тор», а зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир» пошкоджено, — додали у СБС.

У СБС наголошують, що кожна знищена або пошкоджена система ППО противника послаблює його антидроновий захист:

А це означає більше знищених окупантів, техніки та військової інфраструктури російських військ. Продовжуємо роботу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров