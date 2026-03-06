Армия РФ совершила массированную дроновую атаку на Кривой Рог. Фото:

Російська армія вночі 6 березня здійснила масовану дронову атаку на Кривий Ріг.

Зафіксовані влучання на кількох локаціях, один із «шахедів» влетів у дев’ятиповерховий житловий будинок. На щастя, обійшлося без жертв. На місці події працюють всі оперативні та комунальні служби, людей з пошкоджених квартир евакуювали. Пожежі ліквідовано. Про це голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив у Telegram.

Попередньо відомо, що постраждали близько 30 житлових будинків, чотири заклади освіти, об'єкт інфраструктури та бізнесу й приватне підприємство.

Місцева влада вже розгорнула штаби допомоги людям. Там жителі пошкоджених осель можуть отримати необхідні на перший час будматеріали й написати заяви на матеріальну допомогу від міста.

Наразі в Кривому Розі працюють усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи.

Нагадаємо, вночі 5 березня російські війська здійснили атаки безпілотниками, попередньо типу «Герань-2», по населених пунктах Чугуївського району Харківської області. Внаслідок атаки постраждали 12 людей, серед яких неповнолітня.