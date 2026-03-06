Знищення російської системи ППО, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n212471-sbs-znyschyly-rosiyskyy-kompleks-s-300v-na-zaporijji-video.html

Ракурс

Сили безпілотних систем ЗСУ минулої доби знищили зенітний ракетний комплекс С-300В російських загарбників у Запорізькій області.

Відповідне відео сьогодні, 6 березня, опубліковане на Фейсбук-сторінці СБС.

Водночас оператори 1-го окремого центру СБС під час розвідувальної місії виявили позицію засобів ППО противника. У результаті удару знищено зенітний ракетний комплекс «Тор», а зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир» пошкоджено, — додали у СБС.

У СБС наголошують, що кожна знищена або пошкоджена система ППО противника послаблює його антидроновий захист: