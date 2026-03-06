Російські міни знешкодили на Харківщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n212481-na-harkivschyni-zneshkodyly-miny-yaki-rosiyskyy-bezpilotnyk-skynuv-na-pryvatnyy-sektor-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 березня, атакували безпілотниками Богодухівську громаду на Харківщині.

Один із дронів вибухнув поблизу приватного сектору та скинув дві протитанкові міни ПТМ-3, оснащені магнітним детонатором, повідомляє прес-служба ДСНС.

Сапери оперативно евакуювали мешканців із небезпечної зони та знищили вибухонебезпечні предмети на місці. Для обстеження території було використано наземний роботизований комплекс, а всі роботи фахівці проводили у спеціальному захисному костюмі типу «EOD-9».

У ДСНС зазначають, що міни ПТМ-3 надзвичайно небезпечні: вони можуть спрацьовувати без прямого контакту — через зміну магнітного поля. Також вони мають самоліквідатор, тому переміщати їх категорично заборонено.