Рашисты активно проходят территории с беспилотников, фото: Сумская ОВА

Российские беспилотники дистанционно минируют территории мешками со взрывчаткой — Сумская ОВА

26 янв 2026, 14:03
Російські загарбники продовжують застосовувати тактику дистанційного мінування територій.

Про це у своєму Telegram-каналі попереджає очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Ворог скидає з безпілотників вибухові пристрої у невеликих світлих мішках, які можуть спрацьовувати від натискання або наближення, — наголошує Григоров. — Через зафіксовані випадки такого мінування на прилеглих до Сумщини територіях закликаю мешканців області бути особливо уважними під час пересування дорогами, зокрема поблизу прикордонних населених пунктів.

Григоров закликає в разі виявлення підозрілих предметів:

  • не підходити до них;
  • негайно повідомляти поліцію за номером 102.

