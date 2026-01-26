Читайте також
Рашисти активно мінують території з безпілотників, фото: Сумська ОВА
Російські загарбники продовжують застосовувати тактику дистанційного мінування територій.
Про це у своєму Telegram-каналі попереджає очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Ворог скидає з безпілотників вибухові пристрої у невеликих світлих мішках, які можуть спрацьовувати від натискання або наближення, — наголошує Григоров. — Через зафіксовані випадки такого мінування на прилеглих до Сумщини територіях закликаю мешканців області бути особливо уважними під час пересування дорогами, зокрема поблизу прикордонних населених пунктів.
Григоров закликає в разі виявлення підозрілих предметів:
- не підходити до них;
- негайно повідомляти поліцію за номером 102.