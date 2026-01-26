Новини
Ракурс
Рашисти активно мінують території з безпілотників, фото: Сумська ОВА

Російські безпілотники дистанційно мінують території мішками з вибухівкою — Сумська ОВА

26 січ 2026, 14:03
Російські загарбники продовжують застосовувати тактику дистанційного мінування територій.

Про це у своєму Telegram-каналі попереджає очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Ворог скидає з безпілотників вибухові пристрої у невеликих світлих мішках, які можуть спрацьовувати від натискання або наближення, — наголошує Григоров. — Через зафіксовані випадки такого мінування на прилеглих до Сумщини територіях закликаю мешканців області бути особливо уважними під час пересування дорогами, зокрема поблизу прикордонних населених пунктів.

Григоров закликає в разі виявлення підозрілих предметів:

  • не підходити до них;
  • негайно повідомляти поліцію за номером 102.

