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Росіяни роблять міни «Лєпесьток» менш помітними, фото: Роман Мрочко
Новий спосіб маскування мін ПФМ-1 «Лєпєсток» почали використовувати рашисти (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n199895-novyy-sposib-maskuvannya-min-pfm-1-liepiestok-pochaly-vykorystovuvaty-rashysty-foto.htmlРакурс
Російські загарбники почали вдаватися до нового способу маскування мін ПФМ-1 «Лєпєсток».
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Про це сьогодні, 3 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Окупанти обмазують їх клеєм і обвалюють у ґрунті, пилюці або листі. Так міни стають менш помітними, їх можна помилково прийняти за каміння або сміття, — розповів Мрочко.
Мрочко також повідомив, що в Херсонській громаді почастішали випадки дистанційного мінування ворогом деокупованих територій.
У зв’язку з цим він закликав громадян бути обережними:
- не торкатися та не наближатися незнайомих предметів;
- розповідати дітям про вибухові пристрої та небезпеку, яку вони становлять;
- в разі виявлення підозрілих предметів — негайно відійти якомога далі і повідомити про небезпечну знахідку за номером 101.
Ці прості кроки зможуть врятувати ваше життя. Пам’ятайте — ворог підступний! Будьте уважні та обережні! — наголосив він.
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