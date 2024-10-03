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Росіяни роблять міни «Лєпесьток» менш помітними, фото: Роман Мрочко

Новий спосіб маскування мін ПФМ-1 «Лєпєсток» почали використовувати рашисти (ФОТО)

3 жов 2024, 18:35
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Російські загарбники почали вдаватися до нового способу маскування мін ПФМ-1 «Лєпєсток».


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Про це сьогодні, 3 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Окупанти обмазують їх клеєм і обвалюють у ґрунті, пилюці або листі. Так міни стають менш помітними, їх можна помилково прийняти за каміння або сміття, — розповів Мрочко.

Росіяни роблять міни «Лєпесьток» менш помітними, фото: Роман Мрочко

Мрочко також повідомив, що в Херсонській громаді почастішали випадки дистанційного мінування ворогом деокупованих територій.

У зв’язку з цим він закликав громадян бути обережними:

  • не торкатися та не наближатися незнайомих предметів;
  • розповідати дітям про вибухові пристрої та небезпеку, яку вони становлять;
  • в разі виявлення підозрілих предметів — негайно відійти якомога далі і повідомити про небезпечну знахідку за номером 101.

Ці прості кроки зможуть врятувати ваше життя. Пам’ятайте — ворог підступний! Будьте уважні та обережні! — наголосив він.

Джерело: Ракурс


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