Россияне делают мины «Лепесток» менее заметными, фото: Роман Мрочко

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Ракурс

Російські загарбники почали вдаватися до нового способу маскування мін ПФМ-1 «Лєпєсток».

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Про це сьогодні, 3 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Окупанти обмазують їх клеєм і обвалюють у ґрунті, пилюці або листі. Так міни стають менш помітними, їх можна помилково прийняти за каміння або сміття, — розповів Мрочко.

Мрочко також повідомив, що в Херсонській громаді почастішали випадки дистанційного мінування ворогом деокупованих територій.

У зв’язку з цим він закликав громадян бути обережними:

не торкатися та не наближатися незнайомих предметів;

розповідати дітям про вибухові пристрої та небезпеку, яку вони становлять;

в разі виявлення підозрілих предметів — негайно відійти якомога далі і повідомити про небезпечну знахідку за номером 101.