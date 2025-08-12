Кирилл Буданов проверил украинские позиции на острове Змеиный. Фото: ГУР

Керівник ГУР Кирило Буданов побував на острові Зміїний.

Очільник воєнної розвідки на Зміїному перевірив позиції бійців спецпідрозділу «Тимура» та відвідав позиції захисників на газовидобувних платформах у Чорному морі. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 12 серпня повідомило у Facebook.

Буданов проінспектував сили й засоби, залучені до оборони акваторії, зокрема «вишок Бойка», які повернули під контроль України у 2023 році.

Також він порадився з офіцерами про подальші дії в межах загальної стратегії, а також нагородив бійців ГУР зі спецпідрозділу «Тимура». Крім того, на Зміїному розвідники вшанували пам’ять полеглих під час звільнення острова та чорноморських територіальних вод України від російських окупантів.

Нагадаємо, бійці Головного управління розвідки МОУ провели добу в морі на надувному човні після того, як підняли на Зміїному прапор України.