Последствия российских обстрелов Никопольщины, фото: Сергей Лысак

https://racurs.ua/n208441-rashisty-terrorizirovali-dnepropetrovschinu-dronami-i-artilleriey-povrejdena-mnogoetajka-foto.html

Ракурс

Російські загарбники FPV-дронами та обстрілами з артилерії тероризували Нікопольщину — райцентр і Покровську громаду.

Пошкоджені багатоповерхівка і авто, виникла пожежа. Про це сьогодні, 13 серпня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На щастя, минулося без загиблих і постраждалих, — наголосив він.

Крім того, зросла кількість будинків, які постраждали внаслідок російського обстрілу Нікопольщини, здійсненого вчора, 13 серпня. Вчора Лисак повідомляв, що внаслідок російських атак були побиті чотири приватні будинки, ще три — зайнялися. Сьогодні стало відомо про збільшення кількості постраждалих внаслідок російського обстрілу будинків.