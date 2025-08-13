Новини
Наслідки російських обстрілів Нікопольщини, фото: Сергій Лисак

Рашисти тероризували Дніпропетровщину дронами та артилерією — пошкоджено багатоповерхівку (ФОТО)

13 сер 2025, 09:45
999

Російські загарбники FPV-дронами та обстрілами з артилерії тероризували Нікопольщину — райцентр і Покровську громаду.

Пошкоджені багатоповерхівка і авто, виникла пожежа. Про це сьогодні, 13 серпня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На щастя, минулося без загиблих і постраждалих, — наголосив він.

Крім того, зросла кількість будинків, які постраждали внаслідок російського обстрілу Нікопольщини, здійсненого вчора, 13 серпня. Вчора Лисак повідомляв, що внаслідок російських атак були побиті чотири приватні будинки, ще три — зайнялися. Сьогодні стало відомо про збільшення кількості постраждалих внаслідок російського обстрілу будинків.

За уточненою інформацією, через учорашній удар з артилерії по Нікополю зайнялися ще 2 приватні будинки. Вогонь рятувальники приборкали, — зазначив Лисак.

Наслідки російських обстрілів Нікопольщини, фото: Сергій Лисак

