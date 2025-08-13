У ЗАЭС 12 августа вспыхнул пожар, фото: other_nikopol

https://racurs.ua/n208442-pojar-vozle-zaes-ne-povliyal-na-radiacionnyy-fon-gosatom.html

Ракурс

Біля тимчасово окупованої Запорізької АЕС на місці знищеного рашистами Каховського водосховища вчора, 12 серпня сталося займання сухого очерету.

На радіаційний фон ця пожежа не вплинула. Про це повідомляє прес-служба Державної інспекції ядерного регулювання України.

На жодному з постів контролю радіаційної обстановки не зафіксовано будь-яких змін радіаційного фону на ЗАЕС та в зоні спостереження, — вказано в повідомленні. — Потужність гамма-дози в повітрі поблизу Запорізької АЕС, як і загалом на всій території України перебуває в межах фонових значень.

У Держатомі додали, що виникнення пожежі — це результат окупації ЗАЕС російською федерацією, а саме безвідповідального ставлення окупаційної адміністрації до забезпечення безпеки АЕС, ігнорування вимог ядерної та радіаційної безпеки та руйнування системи пожежної готовності.

Нагадаємо також, що рік тому, 11 серпня 2024 року, сталася пожежа на споруді системи водотехнічного забезпечення ЗАЕС — градирні № 1, — наголошують у Держатомі. — Ці події промовисто свідчать, що відновлення безпечної експлуатації ЗАЕС можливе лише за умови повної демілітаризації та деокупації станції.

Нагадаємо, вчора в районі окупованої ЗАЕС було помічене сильне задимлення. Про це, зокрема, повідомляла прес-служба Міністерства енергетики України.