Задымление в районе ЗАЭС, фото: социальные сети

У районі вантажного порту тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції спостерігається задимлення. Наразі точне місце пожежі та її можливі наслідки встановлюються.

Про це сьогодні, 12 серпня, повідомляється у Telegram-канали Міністерства енергетики України.

Наголошуємо, що вантажний порт розташований за межами охоронюваного периметра самої станції, — зазначили у відомстві.

У Міненерго наголошують, що цей інцидент вкотре привертає увагу до загроз, які створює російська окупація ЗАЕС — найбільшого ядерного об'єкта Європи.

Постійне розміщення російськими військовими своєї техніки та особового складу на території ЗАЕС, а також безперервний психологічний тиск на український персонал станції є грубим порушенням міжнародного права та основоположних принципів ядерної безпеки, — наголошують у міністерстві.

Окупанти також вже підтвердили пожежу на ЗАЕС. Вони стверджують, що «біля станції спалахнула суха трава, а потім навколо станції почалося задимлення», а на самій станції ситуація «спокійна».