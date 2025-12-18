Последствия удара российского дрона по Запорожью, фото: Запорожская ОВА

https://racurs.ua/n210971-rossiyane-udarili-dronom-po-shkole-v-zaporoje-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 18 грудня, о 16.20 завдали удару по будівлі школи в одному зі спальних районів Запоріжжя.

Попередньо, ворог застосував безпілотник типу «Молнія», повідомляє прес-служба Запорізької обласної прокуратури.

Внаслідок обстрілу:

пошкоджено фасад закладу освіти;

повилітали вікна та двері.

На щастя, освітній процес не відбувався, діти не постраждали, інформація щодо інших потерпілих уточнюється, — зазначили в прокуратурі.

Тривають першочергові слідчі дії. Розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).