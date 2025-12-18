Рашисты ударили дроном по гражданскому авто на Одесщине — погиб человек

Рашисты ударили дроном по гражданскому авто на Одесщине — погиб человекhttps://racurs.ua/n210969-rashisty-udarili-dronom-po-grajdanskomu-avto-na-odesschine-pogib-chelovek.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 18 грудня, вдарили дроном по цивільному автомобілю, який рухався мостом в Одеському районі.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
У машині перебувала жінка з трьома дітьми. Мати зазнала тяжких травм і, на жаль, померла в кареті швидкої допомоги. Її троє дітей доправлені в лікарню з тілесними ушкодженнями та гострою реакцією на стрес. Медики надають необхідну допомогу, — розповів Кіпер.
Він також закликав водіїв утриматися від руху у бік мосту в районі Дністровського лиману біля села Маяки.
Ворог вже тричі атакував цю ділянку, — наголосив очільник ОВА.
Також Кіпер повідомив, що рух транспорту на трасі Одеса-Рені тимчасово зупинено в обох напрямках.
Прес-служба Одеської обласної прокуратури повідомляє, що загиблій було 43 роки. Травмовані її діти:
- 20-річна молода жінка;
- 16-річний підліток;
- чотирирічна дівчинка.
Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).