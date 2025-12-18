Рашисты ударили дроном по гражданскому авто на Одесщине — погиб человек

Россияне атаковали дроном гражданский автомобиль в Одесской области, фото: Одесская областная прокуратура

Російські загарбники сьогодні, 18 грудня, вдарили дроном по цивільному автомобілю, який рухався мостом в Одеському районі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

У машині перебувала жінка з трьома дітьми. Мати зазнала тяжких травм і, на жаль, померла в кареті швидкої допомоги. Її троє дітей доправлені в лікарню з тілесними ушкодженнями та гострою реакцією на стрес. Медики надають необхідну допомогу, — розповів Кіпер.

Він також закликав водіїв утриматися від руху у бік мосту в районі Дністровського лиману біля села Маяки.

Ворог вже тричі атакував цю ділянку, — наголосив очільник ОВА.

Також Кіпер повідомив, що рух транспорту на трасі Одеса-Рені тимчасово зупинено в обох напрямках.

Прес-служба Одеської обласної прокуратури повідомляє, що загиблій було 43 роки. Травмовані її діти:

20-річна молода жінка;

16-річний підліток;

чотирирічна дівчинка.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).