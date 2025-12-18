Новости
Российский FPV-дрон ударил по автомобилю полиции в Пологовском районе, фото: «Укринформ»

Дрон ударил по служебному авто полиции на Запорожье — ранен человек

18 дек 2025, 16:04
У Пологівському районі Запорізької області внаслідок атаки російського FPV-дрона травмовано поліцейського.

Про це сьогодні, 18 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Поліцейський травмований внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. 43-річний чоловік перебував у службовому авто, коли в машину влучив fpv-дрон, — розповів Федоров. — Транспортний засіб пошкоджений, чоловікові надана уся необхідна допомога.

Варто додати, що в жовтні Федоров повідомляв, що, за оперативною інформацією, у росіян сформувалася ціла група «пілотів» дронів, які тренуються не на військових цілях, а на цивільних у прифронтових населених пунктах. Тоді було відомо про щонайменше десятьох поранених за місяць внаслідок ударів по цивільних автівках.

Источник: Ракурс


