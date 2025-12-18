Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки удару російського дрона по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА
Росіяни вдарили дроном по школі у Запоріжжі (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n210971-rosiyany-vdaryly-dronom-po-shkoli-u-zaporijji-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 18 грудня, о 16.20 завдали удару по будівлі школи в одному зі спальних районів Запоріжжя.
Попередньо, ворог застосував безпілотник типу «Молнія», повідомляє прес-служба Запорізької обласної прокуратури.
Внаслідок обстрілу:
- пошкоджено фасад закладу освіти;
- повилітали вікна та двері.
На щастя, освітній процес не відбувався, діти не постраждали, інформація щодо інших потерпілих уточнюється, — зазначили в прокуратурі.
Тривають першочергові слідчі дії. Розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).