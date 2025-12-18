Новини
Наслідки удару російського дрона по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

Росіяни вдарили дроном по школі у Запоріжжі (ФОТО, ВІДЕО)

18 гру 2025, 20:30
Російські загарбники сьогодні, 18 грудня, о 16.20 завдали удару по будівлі школи в одному зі спальних районів Запоріжжя.

Попередньо, ворог застосував безпілотник типу «Молнія», повідомляє прес-служба Запорізької обласної прокуратури.

Внаслідок обстрілу:

  • пошкоджено фасад закладу освіти;
  • повилітали вікна та двері.

На щастя, освітній процес не відбувався, діти не постраждали, інформація щодо інших потерпілих уточнюється, — зазначили в прокуратурі.

Тривають першочергові слідчі дії. Розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки удару російського дрона по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

