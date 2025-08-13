Новости
Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео

Лодку и автомобили рашистов уничтожили пограничники на южном направлении

13 авг 2025, 15:01
999

На південному напрямку прикордонники знищили човен і чотири автомобілі, які окупанти використовували в логістичних цілях.

Відповідне відео сьогодні, 13 серпня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На відео показані моменти ударів, зняті камерами FPV-дронів, а також наслідки влучань.

Коли саме сталися показані події, не уточнюється.

Источник: Ракурс


