Лодку и автомобили рашистов уничтожили пограничники на южном направлении

На південному напрямку прикордонники знищили човен і чотири автомобілі, які окупанти використовували в логістичних цілях.
Відповідне відео сьогодні, 13 серпня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
На відео показані моменти ударів, зняті камерами FPV-дронів, а також наслідки влучань.
Коли саме сталися показані події, не уточнюється.