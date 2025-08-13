Човен та автомобілі рашистів знищили прикордонники на південному напрямку

Читайте також
Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео
Човен та автомобілі рашистів знищили прикордонники на південному напрямкуhttps://racurs.ua/ua/n208452-choven-ta-avtomobili-rashystiv-znyschyly-prykordonnyky-na-pivdennomu-napryamku.htmlРакурс
На південному напрямку прикордонники знищили човен і чотири автомобілі, які окупанти використовували в логістичних цілях.
Відповідне відео сьогодні, 13 серпня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
На відео показані моменти ударів, зняті камерами FPV-дронів, а також наслідки влучань.
Коли саме сталися показані події, не уточнюється.