Човен та автомобілі рашистів знищили прикордонники на південному напрямку

Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

Ракурс

На південному напрямку прикордонники знищили човен і чотири автомобілі, які окупанти використовували в логістичних цілях.

Відповідне відео сьогодні, 13 серпня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На відео показані моменти ударів, зняті камерами FPV-дронів, а також наслідки влучань.

Коли саме сталися показані події, не уточнюється.