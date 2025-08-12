Російський військовий здався в полон безпілотнику підрозділу «Рубака» 77-ї окремої аеромобільної бригади.

Відповідне відео сьогодні, 12 серпня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко.

Зазначається, що оператор безпілотника доповів, що окупант здається, і почав виводити росіянина до українських позицій.

За свідченням українських офіцерів, на передовій стало більше російських кадрових військових, які воюють значно якісніше, аніж зеки та бомжі, але, якщо бачать, що ситуація стає критичною, не пускають собі кулю в лоб, а залюбки здаються, — зазначає журналіст.