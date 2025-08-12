Новини
Зачищення околиць Степногірська, скріншот відео

ЗСУ зачистили південні околиці Степногірська, куди раніше проник ворог — DeepState (ВІДЕО)

12 сер 2025, 16:25
210-й окремий штурмовий полк спільно з суміжними підрозділами зачистив південні околиці Степногірська, куди раніше проник ворог.

Про це сьогодні, 12 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив аналітичний проект DeepState, опублікувавши відповідне відео.

Сили Оборони України нарешті зачистили Степногірськ від груп противника, які затягнулися на південні околиці та намагалися закріпитися, — наголошують у DeepState. — Завдяки якісній роботі 210-ї ОШП та суміжних підрозділів вдалося вибити залишки противника та сконцентрувати на закріпленні та відновленні позицій.

