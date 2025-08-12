Зачищення околиць Степногірська, скріншот відео

Ракурс

210-й окремий штурмовий полк спільно з суміжними підрозділами зачистив південні околиці Степногірська, куди раніше проник ворог.

Про це сьогодні, 12 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив аналітичний проект DeepState, опублікувавши відповідне відео.