Зачистка окрестностей Степногорска, скриншот видео

210-й окремий штурмовий полк спільно з суміжними підрозділами зачистив південні околиці Степногірська, куди раніше проник ворог.

Про це сьогодні, 12 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив аналітичний проект DeepState, опублікувавши відповідне відео.