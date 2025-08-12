Новости
Ракурс
Зачистка окрестностей Степногорска, скриншот видео

ВСУ зачистили южные окрестности Степногорска, куда раньше проник враг — DeepState (ВИДЕО)

12 авг 2025, 16:25
210-й окремий штурмовий полк спільно з суміжними підрозділами зачистив південні околиці Степногірська, куди раніше проник ворог.

Про це сьогодні, 12 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив аналітичний проект DeepState, опублікувавши відповідне відео.

Сили Оборони України нарешті зачистили Степногірськ від груп противника, які затягнулися на південні околиці та намагалися закріпитися, — наголошують у DeepState. — Завдяки якісній роботі 210-ї ОШП та суміжних підрозділів вдалося вибити залишки противника та сконцентрувати на закріпленні та відновленні позицій.

Источник: Ракурс


