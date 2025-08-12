Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Зачистка окрестностей Степногорска, скриншот видео
ВСУ зачистили южные окрестности Степногорска, куда раньше проник враг — DeepState (ВИДЕО)https://racurs.ua/n208425-vsu-zachistili-ujnye-okrestnosti-stepnogorska-kuda-ranshe-pronik-vrag-deepstate-video.htmlРакурс
210-й окремий штурмовий полк спільно з суміжними підрозділами зачистив південні околиці Степногірська, куди раніше проник ворог.
Про це сьогодні, 12 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив аналітичний проект DeepState, опублікувавши відповідне відео.
Сили Оборони України нарешті зачистили Степногірськ від груп противника, які затягнулися на південні околиці та намагалися закріпитися, — наголошують у DeepState. — Завдяки якісній роботі 210-ї ОШП та суміжних підрозділів вдалося вибити залишки противника та сконцентрувати на закріпленні та відновленні позицій.