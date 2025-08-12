Первый корпус Нацгвардии «Азов» перебросили на Покровское направление. Фото: Азов

Перший корпус Нацгвардії «Азов» перекинули на Покровський напрямок.

Декілька днів тому «азовці» зайняли визначену смугу оборони на цій ділянці фронту. Тут спостерігається складна та динамічна обстановка. Росіяни, які намагаються просуватися на напрямку, зазнають великих втрат у живій силі та техніці. Про це Національна гвардія України 12 серпня повідомила у Telegram.

Зазначається, що підрозділи сплановали та вжити заходів щодо блокування загарбників у визначеному районі. Про результати у бригаді пообіцяли повідомити пізніше.

Тим часом у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 12 серпня повідомляється, що на Покровському напрямку за добу українські захисники зупинили 48 наступальних дій ворога в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Володимирівка, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне.

Нагадаємо, 11 серпня в DeepState заявили, що російські війська здійснили значний прорив поблизу міста Добропілля на Донеччині. Окупантам вдалося підійти до населених пунктів Кучерів Яр, Золотий Колодязь та Веселе, що на північному сході від Добропілля. Також загарбники змогли просунутися в напрямку траси Добропілля — Краматорськ.

В ОСУВ «Дніпро» заявили, що росіяни використовують перевагу в чисельності на Добропільському та Покровському напрямках. Противник просочується малими групами повз першу лінію оборони, втрачаючи багато особового складу.

