Прорив росіян біля Добропілля. Карта: DeepState

Російські війська здійснили значний прорив поблизу міста Добропілля на Донеччині.

Загарбникам вдалося підійти до населених пунктів Кучерів Яр, Золотий Колодязь та Веселе, що на північному сході від Добропілля. Наразі противник накопичує сили на цих ділянках, щоб у подальшому розвивати свій успіх. Про це аналітичний проект DeepState повідомив у Telegram.

Водночас, окупанти змогли просунутися в напрямку траси Добропілля — Краматорськ. Крім того, як пишуть аналітики, ворожі підрозділи зафіксували у районі Нововодяного та Петрівки.

Колишній начальник штабу бригади «Азов» Богдан Кротевич теж заявив про жахливу ситуацію на лінії Покровськ — Костянтинівка. Як написав він у соцмережах, міста Покровськ та Мирноград вже майже в оточенні загарбників, а Костянтинівка — у напівоточенні. Крім того, як пише Кротевич, противник просувається у напрямку Краматорська та Дружківки. А лінії бойового зіткнення як постійної лінії — фактично не існує.

Керівник волонтерського фонду «Повернись живим» Тарас Чмут заявив, що ситуація яка відбувається на Донеччині «є наслідок дій чи бездіяльності». Він не виключив, що окупанти згодом зможуть просуватися «сотнями кілометрів», бо вже рік накопичують свої бронетанкові групи.

В ОСУВ «Дніпро» прокоментували ситуацію й підтвердили, що росіяни використовують перевагу в чисельності на Добропільському та Покровському напрямках. Малими групами ворог намагається просуватися повз першу лінію позицій Сил оброни, але не можна стверджувати, що окупанти взяли під контроль території.

Військові ситуація на цій ділянці фронту складна, бо тут найінтенсивніші бої у порівнянні з іншими напрямками. Наголошується, що захисники докладають сил, щоб знищити групи загарбників, яким вдалося просочитися через першу лінію оборони.

Переконливо просимо зважати на це і не поширювати інформацію з неперевірених та недостатньо поінформованих джерел, — йдеться в заяві ОСУВ «Дніпро».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка доповіла йому, що наразі немає жодної ознаки, що армія рф отримала сигнали готуватись до післявоєнної ситуації. Окупанти переміщують свої війська та сили, щоб розпочати нові наступальні операції.