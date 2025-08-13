В 14 населенных пунктах Донецкой области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми. Фото:

https://racurs.ua/n208454-prinuditelnuu-evakuaciu-obyavili-v-14-naselennyh-punktah-donbassa.html

Ракурс

Обов’язкову евакуацію родин з дітьми розпочали в 14 населених пунктах Донеччини.

Примусово евакуюватимуть жителів міста Бiлозерське, сiл Благодать, Бокове, Веселе Поле, Весна, Мирове, Нововодяне Білозерської громади та з селища Свягогорiвка, сiл Вiкторiвка, Bipiвка, Копанi, Нововiкторiвка, Новоукраїнка та Степи Добропільської громади. Таке рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Про це голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

Очільник області доручив місцевій владі та силовикам якнайшвидше вивезти сім’ї з дітьми, а керівникам структурних підрозділів ОВА — забезпечити «належні умови проживання» на більш безпечній території України.

Вкотре наголошую: перебування на території Донецької області несе постійну небезпеку. Евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку! — закликав Філашкін.

Нагадаємо, 8 серпня в Донецькій області зону примусової евакуації родин із дітьми розширили на 19 населених пунктів. Вивозять людей з селища Ярова, сіл Брусівка, Вовчий Яр, Дерилове, Діброва, Закітне, Каленики, Коровій Яр, Крива Лука, Кримки, Лозове, Озерне, Олександрівка, Середнє, Соснове, Старий Караван, Рубці, Щурове, Яцьківка Лиманської громади.