На Донеччині розширили зону примусової евакуації

Зону примусової евакуації на Донеччині розширили, скріншот відео

На Донеччині на ще 19 населених пунктів розширили зону примусової евакуації родин із дітьми.

Про це сьогодні, 8 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін за результатами засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Розпочинаємо обов’язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з селища Ярова, сіл Брусівка, Вовчий Яр, Дерилове, Діброва, Закітне, Каленики, Коровій Яр, Крива Лука, Кримки, Лозове, Озерне, Олександрівка, Середнє, Соснове, Старий Караван, Рубці, Щурове, Яцьківка Лиманської громади, — розповів він.

За його словами, всього у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебувають 109 дітей.

Дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України, — додав Філашкін.

Очільник ОВА наголошує - перебування на території Донецької області несе постійну небезпеку.