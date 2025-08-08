Новости
Зону принудительной эвакуации в Донецкой области расширили, скриншот видео

В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации

8 авг 2025, 22:19
На Донеччині на ще 19 населених пунктів розширили зону примусової евакуації родин із дітьми.

Про це сьогодні, 8 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін за результатами засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Розпочинаємо обов’язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з селища Ярова, сіл Брусівка, Вовчий Яр, Дерилове, Діброва, Закітне, Каленики, Коровій Яр, Крива Лука, Кримки, Лозове, Озерне, Олександрівка, Середнє, Соснове, Старий Караван, Рубці, Щурове, Яцьківка Лиманської громади, — розповів він.

За його словами, всього у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебувають 109 дітей.

Дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України, — додав Філашкін.

Очільник ОВА наголошує - перебування на території Донецької області несе постійну небезпеку.

Евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку! — закликає Філашкін.

Источник: Ракурс


