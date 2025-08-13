Новости
Ракурс
россия не пойдет на территориальные уступки в четырех областях Украины. Фото:

россия не пойдет на территориальные уступки в четырех областях Украины — МИД рф

13 авг 2025, 16:24
Країна-агресор росія не піде на територіальні поступки в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізьких областях.

Позиція рф «щодо врегулювання конфлікту» залишається незмінною. Москва вимагає виведення українських військ з території Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Запорізької області. Крім того, Україна повинна відмовитися від вступу до НАТО, а проти рф повинні бути скасовані всі західні санкції. Про це 13 серпня заявив представник МЗС росії Олексій Фадєєв.

Територіальний устрій росії закріплено в конституції країни, — наголосив він.

Також він зазначив, що під час переговорів на Алясці 15 серпня цілі російської делегації будуть продиктовані «винятково національними інтересами».

Нагадаємо, ЗМІ інформували, що український президент Володимир Зеленський у розмові з європейськими лідерами визнав, що Україні, ймовірно, доведеться поступитися контролем над уже окупованими територіями. Разом з тим він відхилив пропозицію президента США Дональда Трампа про передачу Москві територій, які наразі контролює Україна.

Источник: Ракурс


