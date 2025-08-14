Беспилотники ударили по НПЗ «Лукойл». Фото:

https://racurs.ua/n208467-drony-podojgli-npz-lukoyl-v-rossiyskom-volgograde-foto.html

Ракурс

Масована атака дронів відбулася на Волгоградську область росії.

Вибухи в цьому регіоні почали лунати вночі у четвер, 14 серпня. Особливо гучно було в Красноармійському районі міста. Місцеві мешканці заявили про п’ять-сім гучних вибухів. У зв’язку з нальотом БпЛА призупинив роботу місцевий аеропорт. Про це повідомив російський Telegram-канал SHOT.

Декілька влучань безпілотників відбулося по нафтопереробному заводу «Лукойл-Волгограднефтепереработка». Супутники NASA зафіксували масштабну пожежу на території НПЗ. Губернатор Волгоградської області Андрія Бочаров підтвердив факт загоряння на підприємстві, традиційно заявивши про нібито «падіння уламків».

Потужність переробки нафти на НПЗ у Волгораді становить 14,8 млн т на рік.

Нагадаємо, 11 серпня безпілотники атакували дві промислові зони у Нижегородській області росії. Були влучання по приладобудівному заводу у місті Арзамас та в у місті Дзержинську.