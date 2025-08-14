https://racurs.ua/n208469-rf-atakovala-tri-oblasti-ukrainy-raketami-i-dronami-est-ranenye.html

Російська армія минулої ночі била по Україні ракетами та дронами-камікадзе.

У ніч на 14 серпня окупанти запустили дві зенітні керовані ракети С-300/400 із Курської області рф. А з п’яти напрямків були запущені 45 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Дронами ворог атакував прифронтові райони Донеччини та Чернігівщини, а ракетами — Сумщину. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram.

До відбиття нападу з повітря залучалися авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Захисникам неба вдалося збити та подавити 24 дрони на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 21 безпілотника на 12 локаціях.

Голова Сумської ОВА Олег Григоров поінформував, що внаслідок ракетного удару по одному з сіл Середино-Будської громади постраждали семирічна дівчинка та 27-річний чоловік. Дитину довелося госпіталізувати, але зараз її стан стабільний. Чоловік отримав легкі поранення, він лікуватиметься амбулаторно.

Також внаслідок обстрілу попередньо відомо про пошкодження шести приватних будинків та автомобілів.

Нагадаємо, вночі 13 серпня росіяни атакували ударними БпЛА Донеччину, Сумщину та Чернігівщину, а ракетами — Полтавщину. ППО змогла збити та подавити дві балістичні ракети «Іскандер-М» та 32 ворожі БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів.