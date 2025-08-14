Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Последствия атаки на Белгород. Фото: Вячеслав Гладков

Дроны в Белгороде повредили здание правительства и вызвали пожары (ФОТО)

14 авг 2025, 10:56
999

Бєлгородська область росії 14 серпня зазнала масованої атаки безпілотників.

Зокрема, ударний дрон вдарив по будівлі уряду. Пошкоджено фасад та вікна багатоповерхової адміністративної будівлі. У місті винили пожежі, зокрема, горять автомобілі. Про це губернатор Бєлгородскої області В’ячеслав Гладков повідомив у Telegram.

Трім того, наразі відомо про трьох постраждалих. Госпіталізували чоловіка та двох жінок, чоловік у важкому стані.

Тим часом Міністерство оборони російської федерації заявило про «знищення» 44 безпілотників над російськими регіонами.

Наслідки атаки на Бєлгород. Фото: В'ячеслав Гладков

Наслідки атаки на Бєлгород. Фото: В'ячеслав Гладков

Наслідки атаки на Бєлгород. Фото: В'ячеслав Гладков

Нагадаємо, у Волгоградській області росії декілька безпілотників вілучили по нафтопереробному заводу «Лукойл-Волгограднефтепереработка». Супутники NASA зафіксували масштабну пожежу на території НПЗ. Губернатор Волгоградської області Андрія Бочаров традиційно заявив про нібито «падіння уламків».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров