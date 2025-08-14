Последствия атаки на Белгород. Фото: Вячеслав Гладков

Бєлгородська область росії 14 серпня зазнала масованої атаки безпілотників.

Зокрема, ударний дрон вдарив по будівлі уряду. Пошкоджено фасад та вікна багатоповерхової адміністративної будівлі. У місті винили пожежі, зокрема, горять автомобілі. Про це губернатор Бєлгородскої області В’ячеслав Гладков повідомив у Telegram.

Трім того, наразі відомо про трьох постраждалих. Госпіталізували чоловіка та двох жінок, чоловік у важкому стані.

Тим часом Міністерство оборони російської федерації заявило про «знищення» 44 безпілотників над російськими регіонами.

Нагадаємо, у Волгоградській області росії декілька безпілотників вілучили по нафтопереробному заводу «Лукойл-Волгограднефтепереработка». Супутники NASA зафіксували масштабну пожежу на території НПЗ. Губернатор Волгоградської області Андрія Бочаров традиційно заявив про нібито «падіння уламків».