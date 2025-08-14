Российские агенты готовили новый российский обстрел. Фото: СБУ

Агентів російських спецслужб викрила Служба безпеки України.

В Одеській області правоохоронці затримали чотирьох учасників ворожого осередку разом із резидентом групи. Старшим агентом був охоронець місцевої школи спортивних єдиноборств. Його завербував знайомий з Криму, який співпрацює з ФСБ та є наближеним до колишнього нардепа від «Партії регіонів» Ігоря Моркова. Про це СБ України 14 серпня повідомила у Telegram.

Зазначається, що зрадники повинні були коригувати повітряні атаки рф по об'єктах оборонної інфраструктури на півдні України. Зловмисники намагалися виявити координати складів зберігання зброї, боєприпасів та амуніції ЗСУ. Також вони шукали геолокації підрозділів ППО, щоб допомогти росіянам обійти її. Крім того, шпигували за рухом військової та цивільної вантажної техніки у напрямку ймовірних логістичних центрів Сил оборони.

Резидент групи завербував своїх друзів: тренера спортивної секції, водія таксі та його дружину — продавця в місцевому магазині. Зловмисників викрили та затримали ще на початку їх активності.

Правоохоронці вже повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 114−2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ) Кримінального кодексу України. Зрадникам загрожує довічне тюремне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ схопила російського агента, який коригував масштабну повітряну атаку ворога по Кропивницькому 28 липня цього року. Тоді ворожі прильоти пошкодили будівлі обласної філармонії, місцевого університету та житлові будинки у центральній частині міста.