Агент рф коригував масштабну повітряну атаку ворога по Кропивницькому 28 липня цього року.

Той повітряний удар агресора став одним із найбільших від початку повномасштабної війни. Дрони-камікадзе типу «Шахед» були скеровані на об'єкти цивільної інфраструктури Кропивницького за наведенням агента ФСБ. Ворожі прильоти пошкодили будівлі обласної філармонії, місцевого університету та житлові будинки у центральній частині міста. Про це 8 серпня повідомила Служба безпеки України.

Виявилося, що коригував обстріли 47-річний місцевий безробітний, якому куратор з Федеральної служби безпеки росії наказав збирати конкретні геолокації для дронового удару по місту. Після обстрілу зловмисник відзвітував окупанту про його наслідки для коригування повторних та підготовки нових обстрілів.

Правоохоронці затримали агента в той момент, коли він облаштовував «відеопастку» поблизу залізничного об'єкта. Телефон з доказами роботи на ворога вилучили. Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

