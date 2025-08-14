База Черноморского флота рф в Новороссийске. Фото: «АТЕШ»

https://racurs.ua/n208477-ukrainskie-agenty-razvedali-bazu-chernomorskogo-flota-rf-v-novorossiyske-foto.html

Ракурс

Агенти України провели розвідку головної бази Чорноморського флоту рф у Новоросійську.

Вони зафіксували різні типи військових кораблів — від протичовнових до патрульних та ракетних. Ці судна входять до складу бригади охорони водного району та 41-ї бригади ракетних катерів. Також у порту помітили судна забезпечення та інженерної підтримки й тральщики. Про це рух опору «АТЕШ» 14 серпня повідомив у Telegram.

А в бухті партизани знайшли танкер, який може обслуговувати підводні човни 4-ї окремої бригади. І в ході розвідки вивчили структуру штабу бази, де зосереджене командування, логістике та контроль за морською піхотою. На цій базі також розташовані штаби, місця обслуговування субмарин типу «Варшав'янка».

В русі опору зазначили, що Новоросійськ продовжує залишатися центром морського управління російського Чорноморського флоту. Про це свідчить не лише рух техніки, але й активність персоналу та завантаженість причалу.

Нагадаємо, українські агенти провели розвідку на території колишнього Севастопольського авіаційного заводу, де в окупантів є командний пункт, через який плануються бойові вильоти на південь України.