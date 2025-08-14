Виктор Медведчук, фото: «Укринформ»

Віктору Медведчуку та ще 12 особам з проекту «Другая Украина» повідомлено про підозру в інформаційно-підривній діяльності.

Їх підозрюють у роботі на військово-політичне керівництво рф. Про це сьогодні, 14 серпня, повідомили прес-служба Офісу генпрокурора та СБУ.

В. Медведчуку, Д. Жарких, Р. Коваленку, А. Марчевському, Р. Калинчуку, Я. Таксюру, Б. Гіганову, Ю. Дудкіну, О. Ясинському, Р. Коцабі, Н. Хорошевській, О. Лазарєву, К. Молчанову, який знаходиться під вартою, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 436−2, ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 161, ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111−1 КК України, — розповіли в прокуратурі.

За інформацією слідства, підозрювані створили проект «Другая Украина» і просували через нього наративи кремля. Зокрема:

поширювали публікації, в яких виправдовували збройну агресію рф;

закликали до зміни меж території чи державного кордону України;

розпалювали національну та релігійну ворожнечі;

розповсюджували інші матеріали на підтримку держави-агресора.

У СБУ зазначили, що зібрала покази на цих фігурантів із різних джерел, включаючи свідчення «політичного експерта» із медійного пулу Медведчука Кирила Молчанова, якого навесні цього року затримали у Польщі. Він зараз перебуває під арештом у Києві та співпрацює зі слідством.

Кирило Молчанов працював одночасно на дві спецслужби країни-агресора: фсб та зовнішню розвідку рф. У межах кримінального провадження встановлено, що одним із його «прямих контактів» був перший заступник п’ятої служби фсб рф генерал-лейтенант Георгій Грішаєв. Відповідне листування знайдено у телефоні підозрюваного, — розповіли в СБУ.

Зазначається, що сам Молчанов також організовував на території ЄС вуличні акції в інтересах кремля, де закликав до згортання міжнародної підтримки України.

За матеріалами справи, керував цією діяльністю особисто Віктор Медведчук. Зокрема, він погодив створення організації «Другая Украина» безпосередньо з путіним, після чого очільник кремля доручив фсб координувати цей проєкт, — розповіли у СБУ.

Зазначається, що Медведчук власноруч сформував «штат» «Другой Украины», до нього увійшли топ-менеджмент і пропагандисти підсанкційних телеканалів екс-нардепа. Більшість з них виїхала до рф на початку повномасштабної війни.