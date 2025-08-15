На Харьковщине сократили продолжительность комендантского часа

Ракурсhttps://racurs.ua/
На Харківщині скорочують тривалість комендантської години.
Відповідне рішення ухвалили в ході засідання Ради оборони Харківської області, повідомляє прес-служба Харківської ОВА.
Відповідно до рішення, комендантська година триватиме з 00.00 до 05.00. Зміни наберуть чинності в ніч із 16 на 17 серпня, — розповіли в ОВА.
Зазначається, що це рішення не розповсюджується на громади області, де запроваджена місцева посилена комендантська година у зв’язку з безпековою ситуацією.
Впровадження такого рішення на Харківщині дозволить підприємцям збільшити час роботи, що позитивно вплине на економічний клімат області, — заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Також повідомляється, що в області, як і в попередні роки, правоохоронці працюватимуть в посиленому режимі під час відзначення 23−24 серпня Дня Державного прапора і Дня Незалежності України, а також Дня міста-героя Харкова.