Продолжительность комендантского часа в Харьковской области изменили, фото:

На Харьковщине сократили продолжительность комендантского часа

15 авг 2025, 12:51
На Харківщині скорочують тривалість комендантської години.

Відповідне рішення ухвалили в ході засідання Ради оборони Харківської області, повідомляє прес-служба Харківської ОВА.

Відповідно до рішення, комендантська година триватиме з 00.00 до 05.00. Зміни наберуть чинності в ніч із 16 на 17 серпня, — розповіли в ОВА.

Зазначається, що це рішення не розповсюджується на громади області, де запроваджена місцева посилена комендантська година у зв’язку з безпековою ситуацією.

Впровадження такого рішення на Харківщині дозволить підприємцям збільшити час роботи, що позитивно вплине на економічний клімат області, — заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також повідомляється, що в області, як і в попередні роки, правоохоронці працюватимуть в посиленому режимі під час відзначення 23−24 серпня Дня Державного прапора і Дня Незалежності України, а також Дня міста-героя Харкова.

Источник: Ракурс


