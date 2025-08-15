Юлия Свириденко и Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Верховна Рада 17 липня призначила новим прем'єр-міністром України Юлію Свириденко.

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування, щоб оцінити інформованість про неї серед широких кіл населення. Про це повідомляє прес-служба КМІС.

В ході опитування було проведено експеримент:

половині респондентів ставили стандартне запитання про довіру «А наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте Юлії Свириденко?» — тобто не зазначали, що вона є прем'єр-міністром;

другій половині респондентів спочатку ставили запитання «Нещодавно в уряді України відбулися зміни і, зокрема, новою прем'єр-міністеркою України стала Юлія Свириденко. На Вашу думку, як це вплине на діяльність уряду?» і потім ще одне запитання: «А наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте Юлії Свириденко — прем'єр-міністерці України?». Тобто фактично пояснювали респондентам, що Свириденко є новою очільницею уряду.

Було встановлено, що рівень довіри змінювався, залежно від того, чи говорили респонденту, що Свириденко — прем'єр-міністр:

якщо не говорили, то лише 42% відповідають, що знають її і готові висловити думку про неї. Причому більше тих, хто висловлює недовіру — 19% проти 11%, які довіряють (і ще 13% мають невизначене ставлення);

якщо ж зазначити її посаду, то вже 76% відповідають, що знають її і висловлюють свою думку. І в цьому випадку більше стає тих, хто довіряє - 31% проти 26%, які не довіряють.

Якщо в обох випадках перерахувати рівень довіри лише серед тих, хто знає Ю. Свириденко, то в першому випадку (коли ми не говоримо, що вона є прем'єр-міністеркою) співвідношення довіри і недовіри були 25% до 45% (решта 30% мають невизначене ставлення). А в другому випадку співвідношення довіри і недовіри буде вже 41% і 34% (і решта 25% мають невизначене ставлення), — зазначають соціологи.

Можна припустити, що коли ми не говоримо респондентам, що Ю. Свириденко є керівницею уряду, то навіть серед тих 42%, які нібито її знають, не всі дійсно зрозуміли, про кого йде мова, — додають у КМІС.

Щодо очікувань від нового уряду, то:

близько половини респондентів (45%) вважають, що після призначення Свириденко прем'єр-міністром діяльність уряду не зміниться;

ще 33% не змогли сформулювати своїх очікувань;

мають позитивні очікування і вважать, що діяльність Уряду покращиться — 18%;

мають негативні очікування і вважають, що діяльність Уряду погіршиться — 4%.