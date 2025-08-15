Россиян разместили на стадионе университета в Анкоридже, фото: «Коммерсант»

На Алясці в Анкориджі, де сьогодні, 15 серпня, має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна, через пік туристичного сезону та наплив гостей російських пілотів та журналістів розмістили на стадіоні спортивного кампусу місцевого університету.

Раніше це приміщення служило антиковідним госпіталем, а тепер його переобладнали на пункт тимчасового розміщення. Відповідні фото з’явилися у мережі. Про це повідомляє видання Moscow Times.

Журналістів поселили до імпровізованого табору, де спальні місця обгороджені лише досить прозорими шторами. Чоловіків та жінок розмістили в одних секторах, на наданих «Червоним хрестом» розкладних ліжках, котрі, за словами російських журналістів, нагадують ноші.

Додаткові рушники та туалетний папір видали у великих коробках. Також повідомляється, що на об'єкті немає організованого харчування — лише питна вода із фонтанчиків. Журналісти скаржаться, що доводиться займати чергу навіть щоб почистити зуби, а також, що на 60 людей з апаратурою є лише чотири розетки.

