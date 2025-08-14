Дональд Трамп, фото: Clash Report

Ракурс

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор володимир путін завтра, 15 серпня, мають провести зустріч на Алясці щодо війни рф проти України.

Якщо ця зустріч буде невдалою, вона швидко завершиться. Про це Трамп заявив сьогодні, 14 серпня, під час брифінгу, повідомляє Clash Reports.

Якщо це буде невдала зустріч, вона закінчиться дуже швидко. Якщо це буде вдала зустріч, ми отримаємо мир у досить близькому майбутньому, — зазначив Трамп.

На запитання журналіста, чи погодиться він на скорочення військ НАТО в Європі, в таких країнах як Польща, щоб змусити росію погодитися на мирну угоду, Трамп відповів:

Я подумаю про це пізніше. Мені це питання не ставилося.

Джерело: Clash Reports